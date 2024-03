Incontro con il presidente di Aquapur Multiservizi

Il 26 febbraio, nei locali della nostra scuola, è intervenuto il presidente di Aquapur, Franco Fanucchi. L’incontro è stato particolarmente interessante e coinvolgente. Le slide da lui presentate hanno messo in luce non solo l’importanza dell’acqua come elemento indispensabile per la vita sulla terra, ma soprattutto il ciclo che essa stessa compie. L’acqua è indispensabile per le funzioni vitali di esseri animali e vegetali. Rappresenta quindi una risorsa preziosissima che va salvaguardata. A causa dell’inquinamento la Terra è diventata sempre più calda. Per questo i ghiacciai hanno iniziato a sciogliersi e, piano piano, si sono ritirati. I giorni di pioggia sono meno frequenti anche se quando arrivano sono più intensi e si corre il rischio di alluvioni.

Comunque, in linea generale, l’acqua comincia a scarseggiare e si corrono grossi rischi per il futuro. Per il bene di tutti bisogna imparare a diminuire il consumo di acqua, evitando di sprecarla per cose inutili. Aquapur si occupa dell’ultimo percorso dell’acqua, cioè della depurazione delle acque reflue e della gestione degli impianti per il recupero delle acque depurate; il loro successivo utilizzo e il trattamento dei rifiuti liquidi. Alla nostra domanda di cosa faccia Aquapur per risparmiare l’acqua, il presidente ha risposto che sono in trattativa con una cartiera affinché utilizzi le acque depurate. Questa sarebbe una soluzione davvero importante per non sprecare l’acqua, visto che le cartiere ne utilizzano tanta. Tutti possiamo fare qualcosa per proteggere il nostro pianeta!