Incontri guaritori. Jacob Moreno, il precursore

Un duplice evento al Real Collegio e all’ex manicomio di Maggiano, sabato e domenica, nel ricordo dello psichiatra rumeno, padre dello psicodramma Jacob Levi Moreno. L’organizzazione è del Centro Studi Studi Lippi Francesconi, il Centro di Psicodramma Zerka Moreno di Lucca, l’Associazione Lucchese Arte e Psicologia e l’Associazione Moreno Museum.

Il dottor Jacob Levi Moreno, è stato l’ideatore dello psicodramma e della psicometria, colui che ha individuato nella rappresentazione scenica spontanea e nel gruppo i punti di forza per processi di psicoterapia e formazione, e che portò la risata nella psichiatria. A cinquant’anni dalla scomparsa sabato 19 alle ore 14.30 al Real Collegio una tavola rotonda sulla sua storia e la presentazione del metodo con lo psichiatra e psicoterapeuta dottor Enrico Marchi, esperto di arte terapia, il dottor Luigi Dotti e il dottor Marco Greco, entrambi psicodrammatisti e psicoterapeuti che offriranno laboratori esperienziali a tutti i partecipanti. In particolare domenica alle 11, grazie al prezioso contributo della Fondazione Mario Tobino, l’ex ospedale psichiatrico di Maggiano aprirà le sue porte e diventerà lo scenario naturale per uno speciale spettacolo itinerante del gruppo teatrale MoMu di Torino, con la regia di Donatella Lessio, con la pièce teatrale: “Un cappello per Moreno“, replica alle ore 15.

Le due giornate di riflessione sulla salute mentale sono consigliate a giovani e adulti, formatori, insegnanti, studenti, professionisti dell’aiuto e a richiesta verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. L’ingresso sarà a offerta libera. Sarà quindi anche una ricca occasione offerta a chiunque voglia avvicinarsi al mondo dello psicodramma o semplicemente abbia a cuore il benessere individuale, sociale e la conoscenza di sé. Posti limitati necessaria la prenotazione: Alap – whatsapp 349 4439033, mail : [email protected]. L’evento è stato organizzato con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.