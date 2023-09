Inclusione lavorativa. Mostra mercato e lab in San Francesco

I ragazzi, le famiglie, le associazioni: una festa per tutti nei chiostri del San Francesco. Il 1 ottobre è la Giornata europea delle Fondazioni e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in collaborazione con la Fondazione per la coesione sociale - il suo ente di scopo che opera nel welfare - aderisce alla campagna nazionale promossa da Acri (l’associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) e Assifero (associazione fondazioni e enti filantropici) e organizza un evento. La giornata si terrà sabato 30 settembre nel Complesso di San Francesco per raccontare l’inclusione attraverso il lavoro.