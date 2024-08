Incidente tra furgone e bicicletta: 15enne in ospedale

Lucca, 20 agosto 2024 – Scontro tra furgoncino e bicicletta in via Larga Tempagnano in località Arancio, a Lucca. Paura per un ragazzino di 15 anni che è stato portato in codice rosso all’ospedale di Lucca dopo l’incidente avvenuto oggi, 20 agosto.

Secondo le prime informazioni il giovane era in sella a una bicicletta quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con il furgone. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Verde di Lucca e l’ambulanza infermieristica di Lucca. Il 15enne con politrauma è stato trasportato al San Luca.