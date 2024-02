Incidente tra due auto. Tanta paura e traffico in tilt

Tanta paura e traffico in tilt per ore a causa di un brutto incidente. Ieri mattina attorno alle ore 10:30 i vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti in via per Camaiore, tra Mutigliano e Torre, per soccorrere l’occupante di un mezzo che è rimasto coinvolto in un’incidente tra due vetture. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire meglio la dinamica dell’incidente. La persona che era alla guida, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale della Misericordia presente sul posto.