Incidente stradale a Segromigno in Piano, 55enne ferito gravemente

Una gamba fratturata e varie lesioni, ma se la caverà. E’ il bilancio di un incidente stradale verificatosi ieri mattina intorno alle 8.30 in via dei Bocchi a Segromigno in Piano, praticamente di fronte alla chiesa della Santa Vergine dei dolori. Per cause in corso di accertamento c’è stato un violento impatto tra una vettura ed una moto, con il centauro (italiano, 55 anni), che è stato sbalzato a terra nell’urto. Subito soccorso, è stato lanciato l’allarme e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Misericordia di Montecarlo. I sanitari, dopo aver stabilizzato il paziente, ne hanno disposto il trasporto ed il ricovero in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca. I medici hanno eseguito accertamenti rilevando la frattura all’arto. Per fortuna però non dovrebbero esserci problematiche più gravi. Di prima mattina quell’arteria nel capannorese è sempre molto trafficata. La circolazione, infatti, ha subìto rallentamenti fino alla bonifica dei detriti e alla rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro. Sul posto, per eseguire i rilievi di prassi, sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Capannori.

M.S.