Tragedia della strada: donna muore nell’incidente, l’auto finisce contro guard rail

Lucca, 4 dicembre 2024 – Un’altra vittima della strada in Toscana. Una donna di 82 anni è morta in un incidente stradale accaduto intorno alle 17.30 di mercoledì 4 dicembre a Ponte a Moriano, Lucca. E’ accaduto sulla via Lodovica. Ancora da capire cosa sia accaduto.

Un'ambulanza in una foto di repertorio. Per la donna coinvolta nell'incidente a Lucca, apparsa subito molto grave, non c'è stato niente da fare (Fotocronache Germogli)

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. La donna era sul sedile del passeggero, mentre alla guida c’era un uomo. Quest’ultimo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un guard rail. Uno scontro violentissimo. Mentre il guidatore non ha riportato gravi conseguenze, sono invece apparse subito gravi le condizioni della donna.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme ai mezzi di soccorso. Il 118 è intervenuto con un’ambulanza con medico a bordo da Borgo a Mozzano. La donna è stata velocemente trasferita al pronto soccorso di Lucca ma è morta non appena arrivata. Sono i vigili urbani adesso a ricostruire lo scontro. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Notevoli per buona parte del pomeriggio le ripercussioni per il traffico.