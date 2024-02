Grave incidente, conducente bloccato tra il guardrail e le lamiere dell’auto

Ponte a Moriano (Lucca), 13 febbraio 2024 – Un grave incidente è avvenuto oggi sulla Ludovica all’altezza della galleria “Sesto” nella località di Ponte a Moriano, in provincia di Lucca. Due persone sono rimaste coinvolte e trasportate in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando del 118 insieme al personale del 118, la polizia di Stato, la municipale e il personale Anas per il ripristino della sede stradale.

Il conducente dell'auto è rimasto bloccato tra le lamiere e il guardrail

Una delle due persone è stata estratta dal personale del 118 presente sul posto, mentre il conducente dell’auto che era rimasto bloccato tra il guardrail e le lamiere dell’auto è stato estratto e affidato a una delle due ambulanze intervenute.