Con lo scooter contro un muro: morto un uomo di 52 anni

Lucca, 25 agosto 2023 – Schianto mortale a Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio (Lucca). Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 52 anni residente a Capannori. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 di ieri, 24 agosto, sulla via Romana Vecchia.

La vittima viaggiava in sella a uno scooter di grossa cilindrata e, da quanto ricostruito al momento, per cause in corso di verifica, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il muro perimetrale di una abitazione.

A dare l'allarme alcuni abitanti della zona. Sul posto i mezzi del 118 e i carabinieri. Inutili i soccorsi.