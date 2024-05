Incidente frontale, un uomo in gravissime condizioni

Montuolo (Lucca), 17 maggio 2024 – Brutto incidente frontale stamani in via Pisana a Montuolo, frazione di Lucca. Due auto si sono scontrate e nel violento impatto sono rimaste ferite in gravi condizioni due persone: un uomo e una donna.

Ad avere la peggio è stato un uomo che ha riportato un politrauma ed è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. La seconda è stata invece portata all’ospedale di Lucca.

Sul posto sono intervenuti oltre all’elisoccorso Pegaso, l’automedica di Lucca e un’ambulanza della Croce Verde di Lucca. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.