Bilico contro due auto, un ferito grave

Capannori (Lucca), 16 settembre 2023 – Grave incidente intorno alle 6,45 a Massa Macinaia: coinvolti tre mezzi, un bilico e due auto. E’ successo in via di Tiglio.

Mentre la conducente di una delle due auto ha riportato solo lievi contusioni (ed è stata portata in ospedale a Lucca), l’uomo alla guida dell’altra auto è invece rimasto ferito più gravemente: è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso per trasferirlo a Pisa, all’ospedale di Cisanello, dove è arrivato in codice rosso. Indenne invece il conducente del bilico.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca, le ambulanze della Misericordia di Massa Macinaia e di Lucca, i carabinieri e i vigili del fuoco.