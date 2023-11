Auto contro il guard rail: cinque giovani in ospedale. Uno è grave

Lucca, 5 novembre 2023 – Incidente nella notte a Lucca. Poco dopo le undici tra il 4 e il 5 novembre un’auto è finita contro un guard rail nella zona della terrazza Petroni a Lucca (via della Scogliera). A bordo cinque giovani di nazionalità pakistana rimasti tutti feriti: uno, rimasto incastrato nella vettura, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lucca per politrauma. Altri due sono stati portati in codice giallo, per trauma cranico, all'ospedale di Cisanello (Pisa); altri due feriti, sempre in codice giallo, sono stati portati all'ospedale di Lucca.

Sono intervenuti: automedica di Lucca; ambulanze della Misericordia di Lucca, della Croce Verde di Lucca e della Croce Verde di Ponte a Moriano, vigili del fuoco, forze dell'ordine.