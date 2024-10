Incidente in via Nuova per Pisa “Troppi casi, servono interventi“

Ancora un incidente nel tratto delal Statale del Brennero a Santa Maria del Giudice, più volte finito purtroppo sotto i riflettori della cronaca.

"Ennesimo incidente oggi sulla via Nuova per Pisa, zona S.Maria del Giudice – scrive Gianni Giannini Consigliere comunale PD –. Alta velocità, distrazione, colpo di sonno? Per poco non si è sfiorata la tragedia, quando una auto Dacia, spostandosi sulla corsia contromano ha colliso con un camion proveniente da Lucca, e poi rimbalzando ha finito la corsa nel fossato lungo strada della corsia di marcia. La guidatrice, sotto choc è rimasta bloccata a lungo nell’auto prima dell’arrivo della ambulanza".

"La via Nuova per Pisa si conferma ancora come una delle strade a più alto tasso di incidenti del territorio comunale. Da tempo è depositata una richiesta di incontro in Commissione comunale con la società Anas, gestrice del tratto stradale, per interventi di messa in sicurezza più incisivi. Dobbiamo purtroppo evidenziare che l’attuale Amministrazione, dimostra una sorprendente indifferenza, verso il tema specifico, visto il protagonismo che precedentemente esercitava nel suo ruolo di minoranza".

"Da tempo non si ha più notizia di controlli sulla velocità, progressi nella realizzazione di opere ritenute di significativo alleggerimento della pericolosità ed anche l’istallazione di un auto velox già autorizzato. Rimane comunque sottinteso che il rispetto delle norme stradali da parte degli automobilisti è la prima azione positiva da garantire.

Il controllo educativo e l’azione di prevenzione è materia pubblica".