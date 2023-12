Si ribalta con l’auto e resta incastrato nelle lamiere

Lucca, 18 dicembre 2023 – Grave incidente nella notte tra sabato e domenica in via delle Forre, al confine tra Orentano e Altopascio. Per cause in corso di accertamento un uomo al volante di una Kia Sportage ha perso il controllo della vettura che è sbandata a lato della carreggiata, ribaltandosi. Non risultano al momento altri veicoli coinvolti. Gli automobilisti transitati successivamente all’impatto si sono resi conto della gravità della situazione e hanno lanciato l’allarme.

E’ partita la richiesta di soccorso al 118 e la centrale operativa ha inviato l’ambulanza. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per estrare l’uomo dalle lamiere accartocciate dell’auto. Le sue condizioni, apparse in un primo momento molto serie, si sono stabilizzate e per fortuna, nonostante vari traumi, non è in pericolo di vita. Ad eseguire i rilievi, necessari per ricostruire la dinamica del sinistro, i carabinieri. Saranno svolti tutti gli accertamenti di prassi previsti in questi casi. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo poiché l’utilitaria si è cappottata trasversalmente lungo la carreggiata.