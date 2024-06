Incendio in un condominio a Lucca, appartamenti evacuati. Un ferito portato in ospedale.

Lucca, 20 giugno 2024 – Un incendio di importanti dimensioni si è sprigionato nella serata di ieri, 20 giugno, in località Antraccoli a Lucca. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme all’interno di un condominio: il rogo si è sviluppato al secondo piano e data l’entità ha richiesto l'invio sia dell'autoscala che di una squadra di supporto per l'approvvigionamento idrico e il supporto alla prima squadra intervenuta. Presente anche il funzionario dei vigili del fuoco per le mansioni di competenza.

L'intervento dei vigili del fuoco

Una persona è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre l'appartamento direttamente interessato dall'incendio è stato dichiarato inagibile. In tutto ne sono stati evacuati altri cinque. Tutti gli occupanti hanno trovato una sistemazione di emergenza. Sul posto sono arrivati, oltre al vice sindaco, anche gli operatori sanitari del 118 e la squadra mobile di Lucca e personale dell'Erp.