Borgo a Mozzano, incendio in una cartiera

Borgo a Mozzano (Lucca), 19 luglio 2022 - Ancora un incendio in Toscana, questa volta brucia una cartiera nel comune di Borgo a Mozzano. I vigili del fuoco già molto attivi su molti fronti dalla Versilia con il grande incendio di Bozzano che ha interessato anche le case e l'incendio a Quarrata in provincia di Pistoia sono intervenuti in via della Baccarella dove è in corso un incendio di un edificio industriale adibito a cartiera.

Sul posto i vigili del comando di Lucca, con il supporto del comando di Pistoia e di Massa. Da chiarire le dinamiche dell'incendio che è ancora in corso.