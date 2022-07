Ancora incendi in Toscana: le fiamme minacciano l'abitato di Quarrata

Articolo : Pistoia, bosco in fiamme a Candeglia

Pistoia, 19 luglio 2022 - La Toscana continua a bruciare, sono tantissimi gli interventi che i vigili del fuoco in queste ore frenetiche stanno attuando in tutta la regione. Dal vasto incendio di Bozzano, ancora attivo, che ha visto l'evacuazione di 50 persone e l'intervento di svariate unità di terra e di aria per provare a fermare le fiamme sino a quello di Quarrata.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco, l'incendio ha minacciato alcune abitazioni in zona via Torino nel comune di Quarrata. L'incendio ha interessato diverse abitazioni e un deposito di autotrasporti. Sul posto sono intervenute anche due squadre Aib della regione Toscana, la polizia locale e i carabinieri. Sono in corso le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area.