Vasto incendio in un calzaturificio: il rogo da un cortocircuito

Capannori (Lucca), 24 ottobre 2023 – Un calzaturificio è andato praticamente distrutto in un incendio scoppiato ieri sera intorno alle 23 a Camigliano, nel comune di Capannori.

L'azienda si trova nel distretto della scarpa della Piana di Lucca. A scatenare le fiamme quasi certamente un cortocircuito. Sul posto hanno lavorato per diverse ore squadre dei vigili del fuoco arrivate dal comando di Lucca e anche da Viareggio e Pistoia: l'intervento con più autobotti è stato reso necessario dal fatto che il calzaturificio si trova in una corte a ridosso di alcune abitazione per far si che le fiamme non si propagassero alle case vicine.