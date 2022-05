Camion in fiamme nel piazzale di una ditta

Altopascio (Lucca), 15 maggio 2022 - Il grosso del capannone è stato salvato dalle fiamme grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Montcatini Terme: mancavano pochi minuti alle 15 quando è scattato l'allarme per l'incendio di un camion in sosta nel piazzale di un'azienda di autotrasporti e stoccaggio di materiale di vario genere in via Sandro Pertini, ad Altopascio.

L'intervento della squadra dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme coinvolgessero il capannone, che è stato interessato parzialmente solo sulla parte esterna, e anche gli altri automezzi parcheggiati nelle vicinanze. Le cause dell'incendio sono da accertare. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri; non risultano feriti.