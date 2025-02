Inaugurati tre nuovi automezzi per i servizi della Misericordia

Grande festa ieri alla Misericordia di Lucca che, in occasione dei suoi 485 anni di attività, ha inaugurato tre nuovi mezzi e consegnato gli attestati ai volontari che hanno superato l’esame di soccorritore di livello avanzato. I nuovi mezzi, un’ambulanza Fiat Ducato con cambio automatico, un Fiat Ducato a nove posti e una Toyota Proace attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, sono stati acquistati grazie all’impegno dei volontari e al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della ditta Unica srl.

Oltre ai mezzi, alla chiesa di Sant’Anna inaugurato anche un nuovo Dae (defibrillatore semiautomatico esterno) donato alla Misericordia dalla famiglia Palamidessi. Presenti il preposto dell’Associazione Luca Papeschi, la presidente del comitato delle Misericordie della Lucchesia Maria Carla Andreozzi, Maria Pia Mencacci, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio e l’assessore del Comune di Lucca Giovanni Minniti. Al taglio del nastro anche una rappresentanza della Unica srl e Claudio Palamidessi e Francesca Rubinelli, donatori del Dae. "Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio che, come sempre, non si è tirata indietro di fronte alle richieste delle associazioni di volontariato lucchesi", ha commentato Papeschi.

"Il ruolo principale della Fondazione – ha detto Mencacci - è quello di intercettare i bisogni del territorio e ci eravamo resi conto che uno dei bisogni maggiori era proprio quello di rinnovare il parco mezzi destinati all’emergenza. Il budget del nostro bando è stato raddoppiato e, proprio grazie a questo sforzo, si è cercato di rispondere a tutte le richieste. Mi auguro che questo bisogno sia stato risolto, sono contenta di essere qui".

"Sono sempre giorni di festa quando un’associazione mette a disposizione nuovi mezzi e nuove risorse - ha commentato Andreozzi - E’ sempre un regalo per la comunità e questo ci dà la forza per andare avanti ed essere sempre e comunque presenti sul territorio, da Piazza al Serchio fino a Altopascio. Siamo tanti, speriamo di non lasciare mai a casa nessuno. Questo è l’impegno di tutti noi". "La Misericordia è un’associazione con cui collaboriamo spesso e molto bene – ha concluso Minniti –. I mezzi donati sono fondamentali per l’attività importantissima che svolge sia per l’emergenza che per la gestione della disabilità. Ringraziamo la Fondazione, questa donazione è ossigeno per un’associazione". Nel pomeriggio, prima del giro inaugurale, sono stati mostrati anche i nuovi locali della casa funeraria della Misericordia.

Giulia Prete