Inaugurati i primi due nuovi bagni pubblici. La sperimentazione durerà tre mesi

L’amministrazione comunale di Lucca ha attivato da oggi due nuovi bagni pubblici chimici di ultima generazione, posizionati in zone strategiche e di grande passaggio nei pressi del centro storico. Si tratta di due modelli Sebach Lodge – strutture moderne e completamente accessibili – installati uno di fronte a Porta San Pietro e l’altro nei pressi della rotatoria di Porta Santa Maria, a fianco della sede INPS. Ogni unità è dotata di WC, lavandino, cestino e specchio, ed è progettata per garantire l’accessibilità anche alle persone con disabilità. I bagni saranno gratuitamente a disposizione di cittadini e turisti, e puliti due volte al giorno per assicurare il massimo decoro e igiene.

L’iniziativa nasce in risposta a una richiesta condivisa dalle associazioni albergatori e dalle realtà turistiche del territorio, che da tempo segnalavano la necessità di servizi igienici pubblici più diffusi e funzionali, soprattutto in zone di alto afflusso turistico. L’intervento, annuncia l’assessore al turismo Remo Santini, sarà in fase sperimentale per tre mesi, al termine dei quali l’amministrazione comunale valuterà l’effettivo utilizzo delle strutture e deciderà se confermare ed eventualmente potenziare il servizio.