Inaugurati gli spogliatoi allo stadio “Luigi Orlando“

Nei giorni scorsi allo stadio di calcio “Luigi Orlando“ a Fornaci di Barga l’inaugurazione degli interventi del penultimo lotto di lavori per l’adeguamento dell’impianto sportivo barghigiano. Finanziati dalla Regione Toscana per 324mila euro e dal Comune di Barga per altri 50mila euro circa, sono stati completati gli interventi (partiti nel settembre 2023) per la realizzazione dei nuovi spogliatoi.

Una struttura costruita ex novo, che va a sostituire i vecchi spogliatoi e che ha ricevuto anche i complimenti e l’attenzione di altri enti locali per la modernità e le soluzioni di avanguardia dell’opera che peraltro si completa anche con l’installazione di pannelli solari e vasca di recupero delle acque. Naturalmente il tutto è stato anche completato dal nuovo arredo interno.

Ad inaugurare l’opera la sindaca Caterina Campani assieme al vicesindaco Tonini, al consigliere con delega allo sport Barsotti ed alla dirigenza dell’US Fornaci. Nell’occasione, i nuovi spogliatoi sono stati intitolati per volere della "Sportiva" a don Lido Batini, per tutti a Fornaci il "Cappe", scomparso nel 2023 e che ha indubbiamente rappresentano un punto di riferimento per alcune generazioni di fornacini. A ricordarlo, per conto dei suoi ex ragazzi, Walter Donati.

L’operazione segue l’intervento per 110mila euro realizzato alcuni anni orsono per il rifacimento di tutte le recinzioni dello stadio; un secondo step insomma per portare a compimento la totale messa a norma dell’impianto sportivo fornacino che ora necessita di un quarto lotto per il quale sono al lavoro, per decidere come ottimizzare il prossimo intervento, Unione Sportiva e Comune.

Al centro dell’attenzione l’eventuale riutilizzo del vecchi spogliatoi, ma ci sarà anche da intervenire sull’illuminazione dello stadio oltre che su alcuni interventi riguardanti la tribuna.