Inaugurata una nuova panchina rossa nella zona del mercato In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è stata inaugurata una 'panchina rossa' a Capannori, in collaborazione con Spi-Cgil e il Coordinamento Donne Spi-Cgil Provincia di Lucca. Un simbolo potente per dire No alla violenza di genere.