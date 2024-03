Inaugurata la mostra “Storytelling“

Inaugurata giovedì scorso, nella galleria InComune, in via di Borgo, la mostra “Storytelling“, collettiva a cura di Gian Guido Grassi, che raccoglie una serie di opere di artisti affermati nell’ambito dell’arte contemporanea e della scena urbana internazionale.

Un percorso artistico felicemente avviato alla galleria InComune in questi anni con diversi appuntamenti dedicati proprio all’arte contemporanea.

Da forma espressiva di contestazione, la street art si è oggi affermata come un movimento artistico planetario fino a raggiungere i musei più prestigiosi al mondo. Così anche il racconto e la presentazione che Grassi conduce in questi anni a Barga, grazie alla collaborazione della Galleria InComune, come nelle opere murales che si trovano nei paesi della Garfagnana. La mostra, che rimarrà aperta anche ad aprile, ha il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Luca Galeotti