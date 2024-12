Inaugurata la farmacia D’Agostino

In un clima di festa, guardando già al Natale, mentre i bambini consegnavano le loro letterine a Babbo Natale, il sindaco Andrea Bonfanti, insieme al parroco Don Alessandro Gianni con le titolari Silvia ed Elisa D’Agostino hanno tagliato il nastro, dando il via ufficiale alla nuova attività della Farmacia D’Agostino a San Martino in Freddana, a Pescaglia, portando da subito una serie di nuovi servizi ai cittadini.

La farmacia seguirà dal lunedì al venerdì l’orario continuato (8.30/19.30) e il sabato 8.30/12.30, attivando il servizio cup di prenotazione per esami e visite specialistiche; la consegna di farmaci a domicilio ogni venerdì (su prenotazione), e grazie alla collaborazione con la Croce Rossa, le analisi del sangue al giovedì mattina. Intanto domani, dalle 15 alle 18 test dell’udito gratuito su appuntamento.

Tra i prodotti disponibili per un regalo di Natale, anche quelli benefici di "Dynamo Camp", importante realtà dedita ai bambini con problemi di salute. A disposizione anche le nuove linee di prodotti per la detergenza fitoterapica della Farmacia D’Agostino.