"In vista iniziative per la promozione di Palazzo Mansi e Villa Guinigi"

Prima riunione operativa ieri tra l’assessore al turismo Remo Santini e Luisa Berretti, nuovo direttore dei Musei Nazionali di Lucca, ovvero Palazzo Mansi e Villa Guinigi (afferenti alla Direzione regionale musei Toscana). “Un incontro volto alla valorizzazione turistica dei due siti – dichiara l’assessore Santini - che necessitano di un piano di rilancio accurato. Riteniamo fondamentale la stretta collaborazione con i musei per promuovere queste realtà, simbolo del nostro territorio, che raccontano la storia della nostra città e proprio per questo rappresentano una notevole attrazione turistica”. L’assessore Santini e il direttore Berretti hanno quindi intrapreso un confronto sul piano di promozione e rilancio, che comprenderà campagne di marketing, iniziative, eventi e nuove idee che andranno a implementare l’offerta attuale dei due siti. L’amministrazione comunale prosegue quindi nel percorso di valorizzazione dei luoghi simbolo del territorio per implementare la proposta turistica. L’incontro troverà seguito con il lancio di iniziative legate alla promozione di Palazzo Mansi e Villa Guinigi, ritenute inestimabili risorse per la crescita e valorizzazione turistica e culturale della città.