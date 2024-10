In via Vittorio Emanuele doppio senso e pedoni a rischio

Un caos quotidiano a cose normali e che nei giorni di pioggia assume, se possibile, dimensioni ancora maggiori. Il traffico in via Vittorio Emanuele, prima di tutto nel tratto che da piazzale Verdi arriva a piazza della Magione, proprio non va. Il doppio senso di marcia, le auto accostate al lato e in sosta in attesa che si liberi un posto in un parcheggio privato che ha il senso di entrata proprio nella via, l’assenza di un marciapiede che costringe i pedoni, spesso anche con carrozzine, a spostarsi in mezzo alla carreggiata con tutti i pericoli del caso, rendono il quadro alquanto complesso e caotico.

La stessa interruzione del marciapiede nel tratto immediatamente prospiciente piazza della Magione contribuisce a generare pericoli per l’incolumità giornaliera, senza considerare che, nonostante ormai la piazza stessa sia ormai da mesi solo a disposizione dei residenti, il flusso delle auto senza autorizzazione è continuo anche in entrata e non solo per quelle in uscita dal parcheggio di piazza Cittadella.

Insomma, un vero e proprio caos giornaliero che va avanti da molti anni e a cui, per ora, non è stato messo alcun rimedio. Qualcuno se ne può fare finalmente carico, è la domanda che si fanno molti cittadini?