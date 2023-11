In San Romano il ricordo di Vania Vannucchi

Le donne delle opere di Puccini vive testimonial contro la violenza di genere. Sabato mattina alle 10.30 nell’Auditorium San Romano sarà presentato il catalogo che raccoglie i vari elaborati artistici che le rappresentano, prodotti dagli studenti del Liceo Passaglia e realizzati in occasione della progettazione della saracinesca “dipinta“ dedicata a Vania Vannucchi.

“Nella giornata internazionale dedicata alla violenza contro la donna, l’associazione Club La Bohème di Lucca ha organizzato questo evento insieme al Comune di Lucca, all’assessorato alla cultura e alle pari opportunità, in relazione con Foto Alcide che ne ha ricavato la digitalizzazione del materiale – fa sapere Silvana Froli “voce“ delle “donne di Puccini“ sui più importanti palcoscenici –. Dopo la presentazione del catalogo, vista la numerosa presenza degli studenti degli istituti superiori cittadini, andrà in scena lo spettacolo From Puccini with love“.

Nell’occasione quindi si esibirà quintetto di fiati Lucensis, il soprano Silvana Froli, il tenore Vladimir Reutov e l’attrice Rebecca Fanucchi che prenderanno spunto dalle arie più celebri di Puccini e ne faranno motivo di scambio con il mondo giovanile ricco di speranze, sogni e utopie. La lotta contro la violenza sulle donne arriva a teatro anche con “Mai Più”, lo spettacolo teatrale dell’attrice e psicologa Kiara Gistri, che verrà portato nei teatri della provincia con ben 4 date, grazie alla collaborazione dello SPI Cgil Lucca, della Cgil Lucca e del centro antiviolenza Non ti Scordar di Me con i Comuni di Barga, Castelnuovo e Porcari.

Gli spettacoli si svolgeranno a Viareggio giovedì 23 novembre alle 10.30, al Cinema Teatro Centrale; a Castelnuovo Garfagnana sabato 25 novembre alle 9, al Teatro Alfieri; a Porcari giovedì 30 novembre alle 10.30, al Teatro Vincenzo da Massa Carrara; e infine a Barga il 1° dicembre alle 10, al Cinema Roma. Ad ogni replica assisteranno infatti le studentesse e gli studenti dei vicini istituti scolastici.