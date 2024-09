In San Micheletto svelato “Vissi d’arte“. Il libro sui mestieri firmato Dante Luci

Prima il successo delle mostre, adesso una splendida pubblicazione. E’ stato presentato nell’auditorium di San Micheletto “Vissi d’arte“, il volume che raccoglie i migliori scatti del fotografo Dante Luci, in arte Dantès, catturati nell’abito delle eccellenze artigianali di Lucca e della Toscana. Un percorso affascinante frutto del desiderio di scoprire, del gusto di raccontare ed emozionare. Un lavoro che ha richiesto anni di ricerca e un’attenta pianificazione. Una sorta di viaggio fotografico, alla ricerca di arti e professioni che vedono impegnati maestri indiscussi della propria arte. Sono i loro occhi e il loro sguardo, è la frenesia delle loro mani - spesso immortalate volutamente in movimento dalla macchina del fotografo - a dominare molti degli scatti. Un volume curatissimo dallo stampatore Martinucci e tutto da scoprire: la presentazione, oltre all’autore, ha visto intervenire Raffaele Domenici, vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Paolo Bolpagni (in videocollegamento) direttore della Fondazione Ragghianti, Enrico Stefanelli, direttore artistico del PhotoLux Festival e Angelo Frati, direttore del Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia.