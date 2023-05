In sala Suffredini incontro con la fotografa Monica Benassi

Questa sera, a Castelnuovo, alle 21.15, in sala “L. Suffredini“ in piazzetta Ariosto, sarà ospite del Circolo Fotocine Garfagnana la fotografa Monica Benassi di Boretto in provincia di Reggio Emilia, sul tema “Dialogando con il tempo“. L’incontro è gratuito ed aperto a tutti. Monica Benassi è un’attenta osservatrice del mondo contemporaneo. Nel 2022 il suo lavoro “Lettere dal fronte“ ha vinto a Castelnuovo il Premio “Terre Furiose“, come miglior lavoro a carattere immaginario nell’ambito del Portfolio dell’Ariosto. Si è avvicinata alla fotografia nel 2000 attraverso un corso tenuto da Vittorino Rosati. Nel 2005 la prima personale al Museo Cervi di Gattatico (RE). Da allora si sono susseguite varie personali e collettive con il Circolo degli artisti di Reggio Emilia in varie località della provincia, in Germania e a Bruxelles. Attualmente è presidente di Bottega Photographica di Boretto. L’incontro si svolge grazie alla collaborazione del Comune di Castelnuovo che ha reso disponibile l’ampio spazio della Sala Suffredini.

D. Mag.