In ricordo di Fabio Lucchesi il nuovo concorso

C’è tempo fino al 23 febbraio 2024 per iscriversi alla settima edizione del concorso “L’essenziale è invisibile agli occhi” - promosso dall’Associazione Equinozio, con il patrocinio del Comune di Lucca, del Comune di Capannori e della Provincia - in ricordo di Fabio Lucchesi, maestro elementare, da sempre impegnato nel promuovere la solidarietà tra le persone e il rispetto dell’ambiente, sia come cittadino che come insegnante.

Fabio Lucchesi è prematuramente scomparso otto anni e mezzo fa e l’Associazione di commercio equo e solidale Equinozio – di cui Fabio è stato uno dei soci fondatori – ha deciso di ricordarlo con un concorso in sua memoria, rivolto alle scuole primarie. L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la riflessione degli alunni sui problemi sociali e ambientali del nostro tempo e sul ruolo fondamentale della collaborazione e della solidarietà per individuare le possibili soluzioni; tutti temi questi estremamente cari a Fabio Lucchesi. Oltre a Fabio, il Concorso ricorda anche Antonio Tregnaghi, per tutti “Gnago”, socio storico dell’Associazione Nuova Solidarietà, disegnatore, grafico, autore di libri illustrati per bambini, collaboratore di svariati enti ed associazioni, amico di Fabio e autore delle grafiche di questo Concorso sin dalla sua prima edizione. Il pensiero ispiratore degli elaborati (iscrizione a pr[email protected]) sarà la frase di Don Lorenzo Milani “Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali da disuguali”.