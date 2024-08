“In Regione le complicazioni Asl“

“Leggere la giusta protesta di un utente che descrive la complicazione delle procedure di ricevimento degli esiti delle analisi del sangue e altri esami almeno per quanto riguarda la Asl di Lucca fa veramente indignare e riflettere –è l’intervento di Vittorio Fantozzi (nella foto) capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale relativamente a una lettera di protesta pubblicata due giorni fa –. Ho sempre pensato, e operato di conseguenza, che il compito della pubblica amministrazione in tutte le sue forme sia quello di snellire al massimo i passaggi burocratici che appesantiscono la vita dei cittadini e li obbligano spesso a inutili stress e a perdite di tempo. Al netto di verifiche che mi riservo di fare, credo che la situazione descritta su un organo di informazione da parte di un utente esasperato sia paradossale. Infatti, mentre prima, secondo quanto dice l’utente indignato, bastava indicare una mail per ricevere gli esiti degli esami, oggi diventa necessario accedere al fascicolo elettronico, oppure ritirare gli esami al Campo di Marte a uno sportello aperto un quarto d’ora al giorno, oppure ricorrere ai totem con la tessera sanitaria e ben tre codici di verifica, da acquisire in farmacia“.

“Una procedura che è davvero insostenibile per chiunque – evidenzia Fantozzi – e che rappresenta un aggravio per chi vi accede. Porterò la questione a livello regionale, perchè nel 2024 non è possibile che per ritirare degli esami si debba compiere un percorso simile. Tutelare la privacy mi trova d’accordo, ma qui siamo di fronte a una sistematica complicazione“.