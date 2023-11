In prima fila anche il Collegio dei geometri

I geometri ieri, oggi. E domani? Una professione importante, si è visto anche in occasione del super bonus, eppure al momento la scuola superiore lucchese conta appena una sezione. La novità è il corso di laurea a orientamento professionale (tre anni) appena approdato a Pisa che mira a far “crescere“ la figura del geometra, professionalmente e sotto il profilo del riconoscimento lavorativo. Far conoscere le prospettive di una professione in continua crescita, per aiutare le famiglie, i ragazzi e le ragazze a fare scelte consapevoli per il futuro. Con questa finalità, il Collegio dei geometri della provincia Lucca partecipa a Lucca Orientando - le giornate dell’orientamento scolastico e formativo, in programma al Real Collegio fino a lunedì che vede coinvolte tutte le realtà della Piana di Lucca.

Il Collegio è presente agli stand degli istituti Cat del territorio, con i quali è iniziata una proficua e importante collaborazione con il progetto GameCat, realizzato per far comprendere, con l’utilizzo del videogioco “Minecraft Edu” come supporto educativo, in cosa consiste l’attività del geometra e renderla maggiormente comprensibile a ragazzi e bambini.

Quest’anno il progetto si estenderà anche agli allievi più piccoli: vedrà infatti impegnati anche gli istituti comprensivo Lucca 1 e Lucca 7, in attività teoriche e sul campo.