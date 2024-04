In piazza il concerto per la riapertura

La riapertura del Caffè Di Simo è prevista domani 6 aprile alle 11.30 e sarà affidata al concerto con arie di Puccini per soprano e pianoforte che si terrà in piazza Guidiccioni (sul retro dello storico locale) per ospitare il maggior numero di persone. Il resto della programmazione sarà invece dentro lo storico Caffè con eventi della durata di un’ora e una capienza massima, con l’eccezione delle mostre, di 40 persone che potranno prenotarsi gratuitamente alla Biglietteria del teatro del Giglio già da subito dopo Pasqua.

Ecco il programma del primo fine settimana: sabato 6 aprile, ore 11.30 Concerto di inaugurazione riapertura Concerto Soprano e Pianoforte. In programma arie di Puccini (a cura dell’Associazione la Boheme); ore 1518 Concerto Soprano e Pianoforte. In programma arie di Puccini, Bizet, Satie, Lehàr (Associazione Laboratorio Brunier); domenica 7 aprile: ore 10.30, Presentazione libro: Emiliano Sarti "Il mio mistero è chiuso in me. Vita ed opere di G.Puccini": ore 1518, Concerto Tenore e pianoforte. In programma arie di Puccini, Lehàr, canzoni del ’900 (Associazione Laboratorio Brunier).

Per le prenotazioni: [email protected]. Nella email andrà specificato lo spettacolo di interesse, la data, l’orario scelto, nome, cognome e numero di telefono. Le prenotazioni saranno prese in carico in orario di apertura della biglietteria dal mercoledì al venerdì 10-18 e il sabato entro le 13.

F.Vin.