In Perspective, show di danza contemporanea a Villa Guinigi

I corpi, il movimento, il tempo presente e i luoghi conosciuti che, attraverso la danza, assumono nuova identità. È questa la suggestione che orienta In Perspective, il primo spettacolo site-specific maturato nell’officina di Try Creations che sarà rappresentato in giovedì 1° giugno alle 16 e alle 17.30 negli spazi del Museo nazionale di Villa Guinigi. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’accordo di valorizzazione tra la Direzione regionale Musei della Toscana del Mic, diretta da Stefano Casciu, i Musei nazionali di Lucca diretti da Luisa Berretti e l’Associazione Amici delle Arti APS per promuovere la diffusione e lo sviluppo della cultura in tutte le sue manifestazioni, con particolare riferimento all’attività musicale e artistica in ogni sua

forma. Try, acronimo di International training and research program for young dancers, è il progetto internazionale di ricerca e formazione nella danza contemporanea e nelle arti del movimento che ha coinvolto, dopo attenta selezione, venti danzatori e danzatrici di età compresa tra i 18 e i 22 anni.

Accomunati dalla determinazione di divenire professionisti e calcare i più importanti palcoscenici del mondo, i giovani – provenienti da tutta Europa, dalla Tunisia e dell’Argentina – hanno vissuto a Lucca gli ultimi nove mesi del loro percorso, con lezioni, masterclass e allenamenti nei rinnovati spazi di Motore 592 in via Civitali, di proprietà della coreografa newyorkese Stefanie Nelson. Promosso e organizzato dall’associazione Amici delle arti Aps con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Try ha potuto contare sulla direzione artistica della docente Marta Coronado, ex danzatrice della celebre compagnia Rosas di Bruxelles e direttrice del centro coreografico La Faktoria di Pamplona. Direttrice organizzativa e responsabile di Try è invece Elisabetta Fiorini, insegnante al Liceo musicale Passaglia e direttrice della scuola Fuoricentro Danza di San Concordio.