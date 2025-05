In Perspective. Show di danza a Palazzo Mansi

Il movimento, il tempo presente e i luoghi che, attraverso la danza, assumono nuova identità. È questa la suggestione che sta alla base di In perspective, spettacolo site-specific, ideato da alcuni giovani artisti con la guida della coreografa spagnola Laida Aldaz Arrieta e l’assistenza di Stefano Mattiello. In perspective nasce nell’officina di Try Creations ed è in programma venerdì alle 16 (con repliche alle 17 e alle 18) negli spazi del Museo nazionale di Palazzo Mansi. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’accordo di valorizzazione tra la Direzione regionale Musei della Toscana del Mic, diretta da Stefano Casciu, i Musei nazionali di Lucca diretti da Luisa Berretti, e l’Associazione Amici delle Arti APS, per promuovere la diffusione e lo sviluppo della cultura, con particolare riferimento all’attività musicale e artistica.

In perspective è una performance che fa dell’incontro tra danza, architettura e musica il suo punto di forza. Ogni esecuzione è diversa dalle altre: il pubblico segue, camminando, lo sviluppo dello spettacolo e scopre le diverse scene di danza ispirate alle trame, ai colori, alle luci, alle angolazioni e alle profondità che compongono lo spazio del museo. Try, acronimo di International training and research program for young dancers, è il progetto internazionale di ricerca e formazione nella danza contemporanea e nelle arti del movimento che in questa terza edizione ha coinvolto 15 danzatori e danzatrici tra i 18 e i 22 anni provenienti da Spagna, Francia, Brasile, Venezuela, Belgio, Italia e Polonia. Accomunati dalla determinazione di divenire professionisti nel mondo delle arti performative, questi giovani da settembre scorso sono a Lucca per seguire lezioni e masterclass negli spazi di Motore 592, in via Civitali, e alcuni di loro hanno deciso di rimanere un secondo anno per approfondire il training e la ricerca. Promosso e organizzato dall’associazione Amici delle arti Aps con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Try conta sulla direzione artistica della docente Marta Coronado, ex danzatrice della celebre compagnia Rosas di Bruxelles. Obbligatoria la prenotazione al numero 351 7951730, biglietto 4 euro, 2 il ridotto, gratis per under 18.