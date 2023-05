In palio borse di studio per Au-Pair negli USA Giovedì incontro online

L’Informagiovani, in collaborazione con l’agenzia Cultural Care, organizza per giovedì 25 maggio un incontro online sul programma AU-Pair negli USA e sull’opportunità di usufruire di una borsa di studio per partire. L’agenzia metterà a disposizione borse di studio a copertura totale dei costi del programma Au Pair negli Stati Uniti alle candidate, che selezionate per parità di merito, parteciperanno all’incontro informativo. L’incontro si svolgerà sulla piattaforma zoom del Comune di Lucca con orario 15.30 -19.30. Per partecipare agli incontri è necessario scrivere a: [email protected], oppure chiamare il numero 0583442319.