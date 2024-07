In nome di Dio e delle donne. Elena Guerra sarà santa. Una vita per l’educazione

La lucchese Beata Elena Guerra sarà Santa, a 110 anni dalla morte: la Canonizzazione si terrà domenica 20 ottobre a Roma. "Nel corso del Concistoro, il Papa ha decretato che i Beati Manuel Ruiz López e sette compagni e Francesco, Mooti e Raffaele Massabki, Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis ed Elena Guerra siano iscritti all’Albo dei Santi domenica 20 ottobre 2024". Recita così il bollettino diffuso ieri dalla Sala Stampa Vaticana. La canonizzazione avverrà a Roma e sarà presieduta da Papa Francesco.

La notizia è stata appresa con grande gioia dalla Chiesa di Lucca e l’arcivescovo mons. Paolo Giulietti non lo nasconde: "Siamo davvero molto contenti – sottolinea l’arcivescovo Giulietti – e la diocesi parteciperà due giorni a Roma: sia il 20 per la canonizzazione che il 21 per la tradizionale Messa di ringraziamento. Sono giorni molto importanti e uscirà quanto prima un programma a cura del comitato organizzatore diocesano di cui fanno parte anche le Suore Oblate dello Spirito Santo, fondate dalla Beata Elena Guerra. Che questa donna lucchese sia proclamata Santa è un importante riconoscimento per la nostra comunità ecclesiale e per il suo cammino".

Felicità anche nelle parole della Superiora Generale della Congregazione delle Oblate dello Spirito Santo, Suor Maria Laura Quattrini, che vive a Lucca. "Noi figlie di Elena Guerra – afferma – siamo orgogliose che la nostra Madre diventi Santa. Speriamo che dal cielo aiuti a santificare ciascuna di noi. Ma desidero sottolineare che è Santa non solo della nostra Congregazione ma della Chiesa tutta. È la Santa che ha riscoperto lo Spirito Santo che, grazie a lei, adesso non è più il grande sconosciuto, anzi come lei diceva, va conosciuto pregato e amato da tutti. Siamo contente di avere una Santa che ha fatto tantissimo per la Chiesa".

La Beata Elena Guerra (Lucca, 23 giugno 1835 - 11 aprile 1914) ebbe un’infanzia segnata dalla religiosità familiare. Si adoperò fin da giovanissima nell’assistenza ai malati di colera come anche a legarsi in amicizie spirituali. Dopo una grave malattia, durante la quale si dedicò allo studio della Parola di Dio e dei Padri della Chiesa, si recò in pellegrinaggio a Roma. Nel 1882 a Lucca fondò una comunità femminile di vita attiva, dedicata a Santa Zita, per l’educazione delle ragazze. Tra queste accolse una giovane lucchese di primissimo piano: la futura Santa Gemma Galgani. Questo sodalizio spirituale femminile diverrà nel 1897, grazie a Papa Leone XIII, Congregazione delle Oblate dello Spirito Santo.

Quello tra Elena Guerra e Papa Leone XIII, che prima di salire al Soglio Pontificio fu Arcivescovo di Perugia, fu un legame fortissimo. Il coraggio e la tenacia di questa donna lucchese riuscì a fare breccia nella curia pontificia. Papa Leone XIII la accolse dandole sostegno. Nel 1959 Papa Giovanni XXIII la proclamò Beata. Le vengono attribuiti vari miracoli, ma quello che ha consentito la canonizzazione è avvenuto in Brasile: la guarigione completa di un uomo da tempo in coma con diagnosi di morte cerebrale. Il corpo di Elena Guerra riposa nella chiesa di Sant’Agostino nel centro storico di Lucca.

Paolo Pacini