In mostra da domani “vincoli“ di Sergio Tappa Anima mediterranea e pittura mitteleuropea

Inaugura domani, alle 17.30, al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino, la personale di Sergio Tappa, promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, assieme alla Fondazione Lucca Sviluppo, con il patrocinio del Comune di Lucca “Vincoli. Anima mediterranea, pittura mitteleuropea” a cura di Alessandro Romanini. “Sergio Tappa è quello che si dice un artista a tutto tondo – sottolineano Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte e Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo – che ha fatto dell’esperienza artistica una vera vocazione della vita: passando per diverse discipline, dalla musica alla recitazione, dalla grafica all’illustrazione per arrivare a una maturazione artistica e a una produzione che lo connatura.