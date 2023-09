In Memoria di Tuono Pettinato, Lucca Crea, Fondazione e Biblioteca Agorà Uniti

Il terzo e ultimo incontro, venerdì 20 ottobre (ore 18) darà spazio ai grandi autori che hanno mosso i primi passi in Self. Lucca Crea, Fondazione Tuono Pettinato e Biblioteca Agorà: tutti per la Self Area, la Self Area per tutti! vedrà un dialogo tra la Fondazione Tuono Pettinato, La Tram (Margherita Tramutoli) e Alice Milani. La Self Area fu anche il palcoscenico Tuono Pettinato, al secolo Andrea Paggiaro, prematuramente scomparso nel 2021. L’edizione 2022 è stata intitolata proprio al fumettista e ha ospitato le attività dell’omonima fondazione. Da qui, è scoccata la scintilla tra Lucca Crea, Biblioteca Agorà e Fondazione Tuono Pettinato: dopo l’incontro sarà inaugurato lo scaffale dedicato all’artista. La biblioteca sarà omaggiata di tutte le opere dell’autore – donate dalla Fondazione - raccolte in uno scaffale nella stanza dedicata al fumetto.