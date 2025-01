In marcia per la pace. Stasera il via da 3 punti e arrivo in San Michele

Si terrà oggi a Lucca la Marcia della Pace. A promuoverla è l’Arcidiocesi di Lucca con la Chiesa nella città di Lucca, la Consulta delle aggregazioni laicali e l’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo. Alle ore 20.30 il cammino inizierà da tre punti della città: Porta Elisa, Porta S. Anna, Porta Santa Maria. Tutti convergeranno alle 21 in San Michele per una veglia ecumenica per la pace presieduta dal vescovo Paolo Giulietti. Durante il pomeriggio di oggi, a partire dalle 15, al Palazzo arcivescovile di Lucca, spazio all’Ecumenical day, che chiude la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.