In corteo per Vania fino al luogo dove fu uccisa L'Asl e la Città delle Donne organizzano un evento straordinario per ricordare Vania Vannucchi, vittima di femminicidio. La Cna Impresa Donna Lucca organizza un convegno sulla violenza economica sulle donne. Interverranno parlamentari del territorio. #MaiPiù #Femminicidio #ViolenzaEconomica