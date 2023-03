“In Canto“ Magie di Teresa Plantamura

Anticipato sui social nei giorni scorsi dal video del sinuoso e ipnotico brano “Finire per ricominciare“, il prossimo 9 marzo esce il nuovo album di Teresa Plantamura “In Canto“ per l’etichetta Baracca & Burattini di Paolo Bedini, distribuito in digitale da The Orchard – Sony music.

Cantautrice apuana, lucchese d’adozione, Teresa Plantamura affascina con il suo canto ricco di passionalità, espressione autentica di una continua ricerca artistica ed emotiva. In questo nuovo album che contiene nove canzoni, si avvale ancora una volta dei preziosi arrangiamenti di Davide Bellazzini.

“In Canto“ è il viaggio tra i suoni e le parole di una artista sempre in movimento, alla ricerca di nuove idee e nuovi stimoli da cui far nascere quei testi che diventeranno un canto. Soggetti enigmatici, figure dai volti cancellati e composte per frammenti, così come il tratto pittorico di Claudio Cargiolli che fissa l’immagine di copertina. Immagine anch’essa ipnotica che rivela una particolare e profonda affinità elettiva fra Teresa Plantamura e questo straordinario pittore.

Teresa Plantamura del resto ama le contaminazioni fra stili, generi musicali e artistici. Ha aperto concerti di Max Gazzè, Loredana Bertè, Levante e diviso il palco con artisti di varia estrazione. Nel 2017 è uscito il suo primo album “L’arca dell’angelo“ e nel 2022 ha partecipato con un suo brano all’album “Parole Liberate“ (classificatosi al secondo posto come Targa Tenco 2022) dove i testi scritti da detenuti diventavano canzoni oltre le sbarre.

In questo suo nuovo lavoro, che fa registrare anche molte novità sonore rispetto al passato, spiccano brani come le trascinanti ed energiche “Sudditi“ e “Raccontami“ o la delicatissima “Parole e immagini“ (in doppia versione, anche acustica) che nasce intorno al tema della violenza sulle donne. Spada rock e... fioretto poetico, due anime in una.

In attesa dell’uscita dell’album online, fissata per il 9 marzo, si può comunque gustare un assaggio di questo interessante lavoro su Youtube con il video di “Finire per ricominciare“, dove il movimento dell’onda musicale è sottolineata dalla danza della ballerina Lidia Luciani.

Paolo Pacini