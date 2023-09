In calendario a Lucca concerti, spettacoli e dialoghi in musica

A Pianeta Terra Festival non mancheranno concerti, spettacoli e dialoghi in musica: l’Orchestra del Conservatorio “Luigi Boccherini“ eseguirà le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi; il poeta Valerio Magrelli e il pianista Simone Soldati si esibiranno insieme in uno spettacolo intitolato “La poesia della natura“ illuminato dalla sola luce delle candele dell’installazione di Gregorio Botta; Edoardo Camurri ( foto) porterà di nuovo a Lucca il format di Rai Radio 3 “Tutta l’umanità ne parla“ insieme a tanti ospiti; Lorenza Zambon accompagnata da Ilide Carmignani, con le melodie di Gianpiero Malfatto, leggerà l’adattamento teatrale del libro “Il giardino segreto“ di Frances Hodgson Burnett, tradotto in italiano da Pia Pera; lo scrittore Antonio Pascale si produrrà in un monologo divertente sul destino nostro e del pianeta. Chiuderà il festival il direttore scientifico Stefano Mancuso e il Duo Bandini - Chiacchiaretta, che già dal titolo “Evoluto come un tango!“ promette uno spettacolo da non perdere.

Pianeta Terra Festival è ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza, con la direzione scientifica di Stefano Mancuso, e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La città di Lucca e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea sono partner istituzionali dell’evento. La manifestazione è realizzata grazie anche alla compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest The Lands of Giacomo Puccini e Confindustria Toscana Nord. Il Festival deve inoltre moltissimo al supporto di numerosi sostenitori: a Banco BPM che è partner dell’evento, a Sofidel, main sponsor, a Confagricoltura, Ecopol, EOS IM, Findus Italia, Green Utility, Retiambiente, Ricola, tutti sponsor del progetto, e al supporter Toscotec.