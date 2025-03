Impianto di Salanetti e Pnnr. Altolà di Gaetano Ceccarelli

Principio di "non arrecare danno significativo all’ambiente". E’ quello che invoca il consigliere comunale capannorese Gaetano Ceccarelli il quale presentrerà una interpellanza per chiedere al sindaco di vigilare e di predisporre le necessarie verifiche sull’impianto di riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessili a Salanetti. "L’A.T.O. Toscana Costa – dichiara Ceccarelli – risulta destinatario di un cospicuo finanziamento del PNRR, per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero prodotti assorbenti ad uso personale, approvato con apposito decreto ministeriale nel 2023. Come è noto, i finanziamenti erogati nell’ambito del PNRR sono disciplinati da apposite normative sia emanate dalla UE che nazionali, che prevedono tra l’altro, il rispetto del principio vincolante noto come DNSH abbreviazione di " do not significant harm " ovvero in italiano "non arrecare un danno significativo "ai 6 obiettivi ambientali. In sostanza, qualsiasi progetto finanziato con risorse PNRR, deve garantire l’assenza di impatti significativi sull’ambiente dalla fase progettuale, a quella realizzativa e fino al collaudo finale dell’opera".