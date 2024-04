Impianti sportivi, prosegue la messa a norma

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per la revisione, la riqualificazione e la nuova assegnazione di impianti sportivi comunali nell’ambito delle linee di indirizzo date dall’assessorato allo sport (nella foto l’assessore Fabio Barsanti) per la gestione del patrimonio edilizio sportivo. Nell’ultima giunta in particolare sono stati approvati due atti che consentono agli uffici di sbloccare due situazioni ferme. La prima riguarda i lavori di straordinaria manutenzione dei campi da calcio di Nozzano dove è stata adottata la risoluzione del contratto con la ditta a cui erano stati affidate opere per oltre 92mila euro per contestazioni allo svolgimento degli stessi.

Il provvedimento consentirà di assegnare la realizzazione dei lavori a un nuovo soggetto. Per quanto riguarda il campo di Montuolo, il gruppo intersettoriale del Comune sugli impianti sportivi ha verificato attraverso sopralluoghi e ricerca d’archivio lo stato delle strutture e la loro conformità urbanistica ed edilizia al fine di consentire la piena messa a norma dell’impianto per la nuova assegnazione. Intanto è stato appena approvato il certificato di regolare esecuzione dell’intervento di copertura della pista di pattinaggio sulla via del Brennero. La tensostruttura è costata complessivamente circa 167mila euro, i lavori sono stati seguiti dall’ingegner Simonetti, mentre per il collaudo statico il certificato è del ingegner Panelli.

L.S.