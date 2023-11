Impianti sportivi di San Cassiano a Vico. Campi e strutture tornano al Comune

L’impianto sportivo di San Cassiano a Vico, dopo il braccio di ferro giudiziario con i gestori che alla fine ha dato ragione al Comune, torna a quest’ultimo. Il dirigente del settore sport di Palazzo Orsetti ha fissato per il 24 novembre la riconsegna da parte della Fcd Real Academy e della Asd Giovani Granata Monsummano dell’impianto sportivo polivalente di San Cassiano a Vico nonché dei locali accessori e delle aree circostanti che erano oggetto della concessione stipulata nel 2021. L’impianto, i locali accessori e le aree circostanti dovranno essere liberi da persone e beni, fatta eccezione per i beni di proprietà dell’amministrazione comunale indicati nel verbale di consegna dell’impianto del 2021. L’avviso inviato ieri per posta elettronica certificata ai gestori dà il via al procedimento per il recupero coattivo dell’impianto. Il problema era sorto per la “reiterata violazione dei gestori degli obblighi assunti nella concessione“, tanto che l’amministrazione Comunale, il 3 luglio scorso, aveva disposto la risoluzione e la riconsegna del complesso sportivo entro l’3 agosto successivo. Era seguito il primo appello al Tar e poi al Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dei gestori.