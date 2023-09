“Impara a imparare“ Il Comune cerca un ente per aiutare gli studenti L'amministrazione comunale cerca un Ente del Terzo Settore per sostenere i bambini delle scuole primarie con difficoltà didattiche e relazionali. Si vuole promuovere la crescita e la formazione civica dei giovani per lo sviluppo della comunità. Domande su sito del Comune.