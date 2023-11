Immobile di Matraia. Si cerca una associazione

AAA Associazione cercasi. Il Comune di Capannori intende selezionare un soggetto cui affidare, attraverso concessione in comodato d’uso gratuito, l’immobile di proprietà a Matraia, via di Casale, per lo svolgimento di attività nel settore della promozione culturale, protezione civile, antincendio, di valorizzazione della fruizione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, storiche e sociali del territorio. E’ stato previsto uno specifico bando. Possono presentare domanda tutte le associazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. I soggetti partecipanti al bando debbono, a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione, non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Municipio di piazza Moro, per fatti addebitabili al concessionario stesso; non avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti dell’Ente, a qualsiasi titolo.

Le domande si devono presentare entro il 10 novembre. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà - per un numero massimo di 10 giorni all’anno – di utilizzare i locali per l’organizzazione di eventi. Il comodatario utilizzerà in modo adeguato i locali concessi per lo svolgimento delle proprie attività, conservandoli in buono stato di manutenzione e obbligandosi a riconsegnarli in tale stato alla scadenza del contratto. Vietato il sub comodato, totale o parziale.

La durata è 5 anni. Alla scadenza il contratto si intende risolto, fatta salva la possibilità del Comune di prorogare l’assegnazione. Serviranno una nuova domanda e un nuovo progetto di gestione. Il Comune, inoltre, ha la facoltà di revocare il comodato in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni.

Massimo Stefanini