Immagini, suoni, parole nell’incontro di domani su Giovanni Sercambi

Domani alle 15.30 alla Biblioteca Statale, via Santa Maria Corteorlandini 12, si terrà il quinto appuntamento del VII° ciclo della Pittura che suona, dialoghi tra musica ed arte. Il titolo dell’incontro, curato e tenuto da Stefano Albarello è Giovanni Sercambi lucchese, cronista e letterato: un breve racconto per immagini, suoni e parole. La conferenza sarà incentrata su Giovanni Sercambi: “cittadino e artista”, attraverso i documenti rinvenuti (Croniche e Novelle). Ma soprattutto attraverso le sua opera letteraria (le Novelle) che, solo dalla seconda metà del novecento, è stata studiata con attenzione dopo essere stato relegato dalla critica letteraria come autore minore. Nello specifico si intende spiegare come le sue Novelle rappresentino un interessante sguardo su uno spaccato di vita culturale del tardo medioevo grazie all’intreccio di poesia, letteratura e musica in esso conservati. Durante l’incontro saranno mostrati esempi di ascolto tratti dalle Novelle, comprese le composizioni musicali (ballate e madrigali) in esso citate. Non mancheranno stralci tratti dalle sue Croniche (conservate proprio in questa Biblioteca), che rimangono un esempio unico di storiografia tardo medievale.